Ny butik i Munkebo: Camillas blomster rykker ind hos cykelslanger og lappegrej

Munkebo: Sidste år flyttede Camilla Batiste med sine tre sønner til Dræby fra Fredericia.

Det var kærligheden, der fik hende til at hanke op i flyttelæs og sønner for at bevæge sig over Lillebælt. Kærligheden hedder Brian Batiste, og han har et hus i Dræby, hvor parret nu får kærligheden til at blomstre.

I juni blev de gift, og Camilla skiftede efternavnet Frandsen ud med Batiste.

- Det skal jeg stadig lige vænne mig til, ler hun.

Til dagligt driver Camilla et lille blomsterværksted i Taulov med ansatte, der udelukkende er fleksjobbere.

I blomsterværkstedet skaber de dekorationer, som bliver solgt i Fakta i Taulov, i brugsen i Skærbæk og i Birkemose Golf Club i Kolding.

Nu åbner Camilla Batiste også selvbetjeningsbutik i Munkebo.

- Da jeg alligevel ligger og køre frem og tilbage mellem Fyn og Jylland, besluttede jeg mig for, at jeg ligeså godt kunne fylde bilen op med dekorationer, fortæller hun.

- Jeg har krudt i røven, så jeg kan slet ikke lade være med sådan noget.

Hendes selvbetjente blomsterbutik, der hedder "Hos Camilla," har fået et lokale hos den lokale cykelsmed, Jes Kirch Larsen, der er indehaver af Fri Bike Shop på Fjordvej.

Det er også cykelsmeden, der skal sørge for, at kunderne får betalt for de dekorationer, de henter i blomsterbutikken.

- Jeg tror på, at det bliver et godt samarbejde. Folk skal bare lige stikke hovedet ind til Jes og vise deres mobile pay-kvittering, fortæller hun.

Oprindeligt er Camilla Batiste uddannet i frugt, grønt og blomster i Dansk Supermarked, og senere er hun også blevet blomsterdekoratør.