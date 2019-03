Ny boghandel må udskyde åbningen en uge: Vognmanden sendte varerne til Sverige

Kerteminde: Det bliver alligevel ikke fredag, at Kertemindes nye kombinerede boghandel/legetøjsbutik åbner i Faktas tidligere lokaler i Langegade.

- Vi har haft et problem med, at nogle af vores leverandører har afleveret de varer, vi skulle have, oppe ved den gamle boghandel. Den er jo lukket, og så er varerne røget retur til Sverige, fortæller ejer Michael Weylandt, der tørt konstaterer:

- Det er jo menneskeligt at fejle.

- Det er lidt trist, men der har i forvejen været ventetid på varerne, så nu har vi simpelthen ikke nok varer til at åbne, forklarer Michael Weylandt, der sammen med sit personale havde afsat hele sidste weekend til at arbejde igennem og få butikken klar til åbningen fredag.

- Nu står vi bare og venter, siger Michael Weylandt.