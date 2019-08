Ny bog om Johannes Larsens ekspedition til Grønland

10 dagbøger fra Johannes Larsens ekspedition i 1920´ernes Grønland udgives nu for første gang i bogform

Larsen skulle tegne de grønlandske fugle til et bind af Danmarks Fugle.

I sommeren 1925 blev Larsen inviteret med på Schiølers fugleekspedition til Vestgrønland i selskab med konservatoren Henning Scheel, to andre fuglekyndige og en officer fra søværnet.

Kerteminde: Johannes Larsen (1867-1961) har i kraft af sin sans for at formidle naturen, især fugle, opnået en særlig position i dansk kunsthistorie.

Notesbøger blev til bog

På rejsen, som varede fra 7. juni til 29. september, fyldte Johannes Larsen desuden ti små notesbøger med dagbogsoptegnelser og skitser.

For første gang udgives dagbøgerne nu i bogen "Klar blaa Luft, let Bris fra N.".

Bogen sætter Larsen ind i en kunstfaglig sammenhæng og rummer også en tekst om den arktiske biologi og tidens andre arktiske ekspeditionerJohannes Larsen var kendt for at være meget fåmælt og privat, og dagbøgerne giver et dybere indblik i hans personlighed.

I løbet af de fire måneder, rejsen varede, udviklede Scheel og Larsen et nært venskab.

Bogen er skrevet af museumsinspektør ved Johannes Larsen Museet Malene Linell Ipsen, kunsthistoriker og ph.d. Theis Vallø Madsen samt tegner og naturhistoriker Jens Gregersen.

Bogen er er tredje bind i Ny Carlsbergfondets skriftserie "Kilder til Dansk Kunsthistorie".