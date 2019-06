Ny bilmand på Vejlebæksvej i Kerteminde: - Min særlige niche er rustvogne

Hans værksted i Odense blev for stort, så nu kører Lars Lykke gerne 40 minutter fra Søndersø til Kerteminde for at drive værksted.

Han kan ikke rigtig forklare, hvor interessen for at beskæftige sig med lige den slags biler, kommer fra.

Lars Lykke har ud over sit autoværksted en lille gesjæft med at sælge og reparerer rustvogne.

Fra Odense til Kerteminde

Tidligere havde Lars Lykke værksted på Peter Wesselsvej i Odense.

- Men det blev simpelthen for stort for mig, og jeg fik behov for at koncentrere mig om noget mindre.

Da han på Vejlebæksvej fik mulighed for at overtage autoværkstedet med lifte og værktøj, slog han til, for her bor hans mekaniker også 400 meter fra værkstedet.

- Desuden vidste jeg også, at det var et godt kundegrundlag. For Anders (Petersen, red.) har et stort netværk, forklarer bilmanden, der selv oprindeligt er uddannet volkswagen-mekaniker.

Lars Lykke har fået længere til arbejde nu. 40 minutter tager det ham, men det regner han ikke for noget.

Han er blot glad for, at han og hans lille team, der ordner alle bilmærker, er blevet taget så godt imod af kundekredsen, som de er.

Bilmanden samarbejder også med Dorte Rasmussen fra Kerteminde, som tidligere drev firmaet Jens Petersen på Ndr. Ringvej.

De sælger brugte biler sammen. Lars Lykke sørger for, at bilerne bliver sat i stand inden salg, og Dorte Rasmussen sørger for at få dem solgt.