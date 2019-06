Kerteminde: Røde Kors Kerteminde Munkebo har fået ny bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Henning Rasmussen blev valgt til formand uden modkandidat. Den øvrige bestyrelse, der senere bliver konstitueret, består af Bjarne Christensen, Birthe Aunfelt, Ina Rasmussen og Mia Winther. Grethe Stokholm blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Bjarne Christensen har på forhånd givet tilsagn om at overtage kassererjobbet

Førstehjælpsundervisning varetages stadig af Ingrid Simonsen.

- Det bliver dejligt at få sammensat en bestyrelse af ildsjæle fra Kerteminde Kommune, der brænder for Røde Kors. Der vil ikke ske ændringer i det daglige arbejde, for der er ingen grund til at lave om på noget, der går godt. De igangværende og planlagte aktiviteter vil blive bakket op. Kræfterne vil især blive brugt til at samle et team til landsindsamlingen i oktober, siger Henning Rasmussen i en pressemeddelelse.