Ny Fast and Furious-film i Kerteminde Kino

Kerteminde: Action/komedie-filmen "Fast And Furious: Hobbs and Shaw" vises nu i Kerteminde Kino.

Luke Hobbs er loyal ordenshåndhæver i Diplomatic Security Service. Og Deckard Shaw er tidligere britiske elitesoldat og nu kriminel mastermind.

De to mænd har udvekslet øretæver og smarte bemærkninger, siden første gang de stødte sammen.

Da anarkisten Brixton får fingre i et dødbringende biologisk kampmiddel, der kan forandre menneskeheden for altid bliver de to ærkefjender nødt til at bilægge deres stridigheder og samarbejde.

/EXP