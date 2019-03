Ny F.S. Kiosk fik varm velkomst: Malou købte slikposer i størrelse XL til datteren

Munkebos nye mødested er åbnet igen efter en større ombygning. Malou Christensen købte to gange to kilo bland-selv-slik med hjem til datteren

Munkebo: Døren stod åben det meste af dagen, og der var en konstant trafik af mennesker, da F.S. Kiosken fredag åbnede efter en større ombygning.

Kunder, der var nysgerrige for at se udbuddet af bland-selv-slikket, spille-hjørnet og caféområdet, som den nye daglige leder Kristian Kofoed tidligere på måneden fortalte om i dette og flere andre lokale medier.

Malou Christensen fra Munkebo var én af dem, der var på pletten. Hun havde fyldt to bland-selv-slikposer til randen i håbet om at ramme præcist to kilo hver:

- Det var tæt på. Der er to et halvt kilo. Det er til datterens studietur. De skal til Krakow i næste uge. Hun går på HF. Nu skal jeg hjem og sortere indholdet i nogle mindre poser, fortæller Malou Christensen.

Hun er begejstret for, at kiosken igen har åben.

- Det glæder os. Vi har virkelig set frem til, at den fik en ny start. Særligt min datter har glædet sig til slikland, fortæller hun.