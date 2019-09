Nu slutter Det Vilde Vesten: P-vagterne kommer

Kerteminde: Et halvt år efter det oprindeligt blev annonceret, at nu var parkeringsvagterne på vej til Kerteminde, ser det endelig ud til, at der vil blive ryddet op i antallet af Kerteminde-parkeringer.

Parkeringsvagterne, der skal patruljere i Kerteminde, bliver nemlig udlånt af Faaborg-Midtfyn Kommune. Og her skulle forvaltningen lige bruge et par ekstra uger til at finde ud af, om kontrakten skal godkendes af det politiske niveau, eller om det er noget, embedsmændene kan klare.

Efter at have tænkt over sagen har embedsmændene fået lov til at skrive under på kontrakten, og afdelingsleder for natur og trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune, Ole Tyrsted Jørgensen, forventer, at kontrakten er underskrevet i uge 38.

- Det varer ikke lang tid, før den er underskrevet, fortæller Ole Jørgensen, der forklarer, at de parkeringsvagtstimer, Faaborg-Midtyn sælger til Kerteminde, er overskudskapacitet.

- Det er derfor, at når de (Kerteminde, red) låner vores parkeringsvagter, så betaler Kerteminde Kommune en timeløn der dækker parkeringsvagtens løn og den forholdsmæssigt andel af de administrative omkostninger, forklarer Ole Jørgensen.