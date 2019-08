Nu skal siloen rives ned: Det sidste levn af en levende havn står for fald

Beslutningen om at rive den høje FAF-silo ned blev i realiteten truffet, da byrådet i december vedtog havneplanen. Den 13. august er en lokalplan, der skal bane vej for nedrivningen, på dagsordnen.

Kerteminde: Den silo er ikke værd at gemme på. Sådan cirka står der i den Kulturarvsmasterplan, byrådet brugte som baggrund, da de skabte havneplanen. Og med havneplanen, besluttede byrådet også, at siloen skal rives ned. Men for at det skal gå rigtigt til, er man nødt til først at lave en lokalplan for nedrivningen, og den er på teknisk udvalgs dagsorden den 13. august. Med nedrivningen af siloen fjerner man det sidste levn af en levende havn. Eller som arkitekt Anders Sunke formulerede det i 2016 - den sidste rest autenticitet, der er tilbage på Nordre Havnekaj - den sidste bid kulturhistorie.

Nedrivning er rettidig omhu Den lokalplan, teknisk udvalg nu skal se på, er en nedrivningslokalplan. Medens nedrivningsprocessen så er i gang, skal der laves en ny lokalplan, der sikrer byggeret, og den vil erstatte nedrivningslokalplanen for området. At der laves to forskellige lokalplaner i stedet for en samlet er ifølge dagsordnen for at "sikre fremdrift i processen".- Det er rettidig omhu, siger formand for teknisk udvalg Jesper Hempler.



- Lokalplanarbejdet sammen med indsigelsesfrist tager et par måneder, så skal nedrivningen formentlig i udbud (hvis lokalplanen vedtages, red), inden arbejdet rent faktisk kan gå i gang. Så skal vi i gang nu, så vi er klar, hvis der nu skulle stå en køber klar, når udbudsfristen udløber til september. Der skal jo ikke stå en silo i vejen, hvis køber er klar til at gå i gang med det samme.

En silo til maltbyg Den høje FAF-silo, der blev bygget i 1961, var en del af en aktiv erhvervshavn. Der var i forvejen Muus-siloerne, men med FAF-siloen kom den nyeste "teknologi" til Kerteminde Havn. - Kerteminde var dengang kendt for at levere masser af godt maltbyg, og det sendte vi landmænd jo ind til havnen, hvor det kom i siloen, indtil der kom et skib og tog det om bord. Der gik masser af maltbyg ud og ind af siloen hvert år, fortæller Jens Wistoft Larsen, Brockdorff, der var borgmester i 1974-87. Dengang var havnen en stor arbejdsplads. - Det var jo en anden tid. Ud over FAF- og Muus-siloerne var der jo også trælasten og Frøkulturen.

Siloen fik sin chance Det var, medens Else Møller var borgmester i 2002-06, at FAF forlod havnen og siloen. - De havde pligt til at forlade deres lejemål i ryddet stand, men i stedet betalte de et beløb til kommunen, som så skulle bruge pengene til at rydde grunden, fortæller hun. - Vi havde også vedtaget at rive den ned, men så kom der en mand med et projekt for siloen, han gerne ville realisere. Nedrivningen blev udskudt for at lade mulighede for at udnytte siloen stå åben. Personligt ville jeg gerne have den revet ned dengang, og det vil jeg fortsat gerne - nu har den da fået adskillige chancer. Det med chancerne for udnyttelse har aldrig imponeret Wistoft Larsen: - Hvis du sparker med en spids sko på en væg, kan det høres i hele siloen. Den kan ikke bruges til noget.

Sejlernes landkending Men for nogle drejer det sig om følelser og historie. Og for mange sejlere drejer det sig om et vartegn, de bruger til at tage landkending. Østfyns Museer mener imidlertid ikke, at der er meget historiens vingesus over den høje silo: - Siloen er det sidste store bygningsværk i den gamle erhvervshavn. Bygningen kan ikke alene udgøre fortællingen om erhvervshavnens historie, hedder det helt uimponeret i Kulturarvsmasterplanen. Når (hvis) teknisk udvalg og siden byrådet bakker op om lokalplanforslaget, bliver det sendt i høring i fire uger, hvor alle og enhver kan komme med kommentarer til det. Medmindre, der kommer meget tungtvejende indsigelser, vil nedrivningen herefter kunne gå i gang omkring nytår.