Nu må der leges: Skole og landsby festede på den nye legeplads i Revninge

Et stærkt samarbejde mellem Kertemindeegnens Friskole og Revninge Sogneforening har sikret børnene en ny legeplads i det grønne

Revninge: Knap var talen holdt og snorene klippet over, før børnene tog den nye legeplads i brug, som torsdag eftermiddag blev indviet i Revninge.

En splinterny klatrebane og to gyngestativer er blevet tilføjet bag Kertemindeegnens Friskole, hvor der i forvejen er svævebane, shelterplads i skoven og en multibane til boldspil.

Legepladsen er blevet til i et samarbejde mellem skole og Revninge Sogneforening. Der er blevet søgt penge, lavet sponsorater og indkøbt materiale, og forældre og kommende forældre har i flere dage arbejdet med at sætte det hele op.

Under en bagende sommersol jublede skoleleder Marlene Schmidt Larsen:

- Jeg vil gerne rette en stor tak til alle jer, der har knoklet for, at det her kunne lade sig gøre. Det er nemlig ikke noget, som bare lige er sket af sig selv. Det er historien om det gode samarbejde mellem Kertemindeegnens Friskole og vores særdeles aktive lokale sogneforening, lød det fra skoleleder Marlene Schmidt Larsen.