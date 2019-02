Nu kan du møde Lisbet Dahl i Munkebo

Munkebo: Måske kender du skuespillerinde med mere Lisbet Dahl fra medierne?

Nu kan du komme helt tæt på. Kom og lyt til den folkekære skuespillers foredrag med titlen "Undskyld, jeg blander mig".

Foredraget kan du opleve på Munkebo Bibliotek onsdag 27. februar kl. 19-21. Billetter koster 100 kr., og de skal købes i forvejen hos Kerteminde Bibliotekerne.

Lisbet Dahl har livet igennem stolet på sin intuition. Både på scenen, hvor hun har stået gennem mere end 50 år, og i privatlivet, der har budt på dramatiske op- og nedture.

I foredraget fortæller hun om sit liv og deler ud af alt det, tilværelsen har lært hende på godt og ondt. Om at vokse op med en alenemor - og selv blive en. Om de skiftende mænd hun har elsket og mistet. Om sin karriere som skuespiller og instruktør. Om at lytte til sin indre stemme og klare sig igennem tilværelsen uden at lade sig tynge af fortrydelse, eller af hvad andre mener. Og om at finde sig til rette som 71-årig, omgivet af sin familie.