Nu åbner svømmehallen igen - men på grund af fejl bliver det uden det lille bassin

Det lille bassin er blevet renoveret i ferien og var egentlig klar, hvis ikke det var fordi, maleren havde kommet til at male de dyser over, der skal lukke vand ind i bassinnet igen. Formentlig bliver bassinet åbnet midt i uge 33.

Munkebo: Efter seks ugers sommerferie genåbner svømmehallen i Munkebo efter ferien mandag den 5. maj, men det bliver uden det lille bassin.

- Vi har brugt ferien på at renovere bassinet. Malingen var begyndt at boble op med rust nogle steder, så det skulle slibes ned og have en ny gang maling, fortæller teknisk serviceleder Helge Jeppesen.

Både det lille og det store bassin er stålbassiner, og derfor er det nødvendigt med fire til syv års mellemrum at give dem et nyt lag maling.

Kenneth Møgelvang fra kommunens ejendomsadministration, der også er mødt op i svømmehallen for at se på det lille bassin, inden det får vand i igen, fortæller, at det bliver nødvendigt om et år eller to at give det store bassin en tur.

Også leder af Fritid og faciliteter Allan Sjørslev er til stede denne onsdag formiddag, for det er nemlig lige nu, man skal begynde at hælde vand i. Eller det troede man i det mindste. Men smeden dukker pludselig op med dårlige nyheder:

- Der kommer ikke noget vand i lige nu, for malerne er kommet til at male dyserne over, så vi ikke kan åbne dem.