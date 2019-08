Nordre Havnekaj til salg: Hav-professoren skal flytte efter 28 års forskning

Kerteminde: I et rødt hus på havnen har professor ved SDU Hans Ulrik Riisgård nu i 28 år forsket i muslinger, gopler og svampedyr og alt muligt andet af det, man finder ude i fjorden.

Men det bliver han nok ikke ved med ret meget længere, for det lille røde hus, der engang var arbejdsformidling, ligger inde i det område, kommunen har udbudt til salg. Det er nabo til Folkebådcentralen, der har lejekontrakt til 2024.

- Min lejekontrakt løber kun for et år ad gangen, og jeg fik for et halvt års tid siden et praj om, at jeg nok skulle være ude til marts næste år, fortæller Hans Ulrik Riisgård.

- Men så havde borgmesteren og min dekan et møde, og nu er det mit indtryk, at det ikke længere er lige oppe over, at jeg skal ud af huset.

Han krydser fingre for, at han i det mindste kan blive i sit lille røde hus på Grønlandsgade indtil september 2020. Så længe har han penge til at fortsætte en igangværende forskning i svampedyr, og det vil blive temmelig kompliceret at flytte alt det udstyr, den forskning kræver.