Nord- og Østfynske Amatørfiskeriforening har søgt Nordea-fondens kystpulje om penge til at etablere et samlingssted i Kerteminde. Et sted, hvor de blandt andet kan sy garn og reparere ruser.

- I dag sidder vi hver især derhjemme, men det kunne give et helt andet fællesskab, hvis vi havde et klubhus, eventuelt med en lille røgeovn, så vi kan nyde fiskene sammen, skriver han i sin ansøgning til Nordea-fonden.

Kerteminde: Når Nordea-fonden torsdag den 15. marts slår teltet op i Kerteminde for at tale om gode ideer, der måske kan få del i deres kystpulje på 50 millioner kroner, så bliver en af gæsterne Lasse Alkærsig fra Nord- og Østfyns Amatørfiskeriforening.

- Vi har været i kontakt med kommunen, men de havde ikke noget egnet, de kunne tilbyde os.

Foreningen vil selvfølgelig helst have et lille fiskerhus, men hvis det ikke er muligt, nøjes de gerne med mindre.

- Om ikke andet, så kunne det blive et containerhus af den salgs, man blandt andet bruger på store byggepladser. Vi skal bare bruge et sted, hvor de redskaber, vi reparerer, kan blive liggende fremme fra gang til gang. Og sådan et containerhus er nemt at stille op og nemt at fjerne igen, hvis der ikke er brug for det længere.