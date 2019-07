Nomineret til Bland dig Prisen 2019: Claus' håndboldhold skaber livsglæde og sammenhold for handicappede børn

BR66-træner Claus Schmidt formår at fylde Langeskovhallen med boblende livsglæde, når et noget usædvanligt håndboldhold slår sig løs. Derfor er han nu indstillet til Bland dig Prisen 2019.

Claus Schmidt har været træner for såvel senior som ungdom i BR66, men det er intet i forhold til den personlige tilfredsstillelse, som "De glade unger" giver ham. Han har fået udviklet sit syn på, at man som ildsjæl kan gøre noget for andre - at få gode oplevelser og få andre til at engagere sig som frivillige.

For Claus Schmidt er træner for et særligt hold - "De glade unger," som består af børn med synlige og usynlige handicaps.

Langeskov: Claus Schmidt har en hverdag, der drøner derudad. Han har arbejde, hus og familie med kone og tre børn, men alligevel formår han at være yderst aktiv i den lokale håndboldklub i Langeskov, BR66, hvor han er bestyrelsesmedlem, aktiv håndboldspiller og ivrig håndboldtræner for flere hold. Og det er trænergerningen, der nu betyder, at han er blevet indstillet til Bland dig Prisen 2019.

Fyens Stiftstidende hylder med "Bland Dig-prisen" værdien af lokalt at blande sig på Fyn.Prisen på 25.000 kroner går til en person eller en gruppe, der har taget originale initiativer, der har gavnet fællesskabet lokalt og måske endda regionalt. Prisen skal også bruges på formål, der styrker fællesskabet.Du kan indstille din kandidat ved at sende en mail til blanddig@fyens.dk frem til 23. august.Skriv navnet på den person eller gruppe af personer, du gerne vil indstille og begrund, hvorfor vedkommende skal have prisen.Skriv også dit eget navn og telefonnummer.Alle indstillede til prisen, begrundelsen for det og navnet på den, som har indstillet, offentliggøres på fyens.dk og i Fyens Stiftstidende.Bland Dig Prisen uddeles for syvende gang ved Det Fynske Folkemøde i mediehuset på Banegårdspladsen i Odense lørdag 7. september 2019.Du kan følge med i indstillingerne til prisen ved at følge Bland Dig Prisen på Facebook.

- Sådan et hold skal vi også have

Ideen til at oprette holdet opstod, da han sammen med sin hustru og datteren Klara sad og så fjernsyn. Her så de, at den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen fik en pris for at have startet et handicaphold "Lykkeliga," fordi hun selv har en datter med Downs syndrom.

Familien blev så rørte, at de sammen besluttede, at sådan et hold ville de også stable på benene. Derfor kontaktede Claus Schmidt, der i forvejen trænede fire hold på det tidspunkt, Rikke Nielsen for at få at vide, hvordan han skulle bære sig af. Hendes råd var bare at gå i gang. Så det gjorde Claus Schmidt med stor opbakning fra den lokale håndboldklub.

De Glade Unger består af børn i alderen seks til 18 år, som har Downs syndrom, autisme, ADHD og alt muligt andet.

Alle er velkommen, for diagnoser er holdets træner ligeglad med. Han har alligevel ikke forstand på dem, understreger han.

Han lægger blot vægt på, at han kan være med til at give børnene et fællesskab, hvor de kan lege og have det sjovt.

Lige nu er holdet på sommerpause, men inden holdet trykkede på pauseknappen, var der op til 30 børn, der kom i hallen hver lørdag. Børnene kommer fra hele Fyn.

Efter sommerferien vil Claus Schmidt gerne i gang med at oprette et hold for voksne handicappede, som også har brug for at blive aktiveret.