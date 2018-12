Netbutikkerne er for stor en konkurrent: Nu lukker Amanda Sko

Kerteminde: - Hvis du vil bo i en by med butikker, er du nødt til at bruge dem.

Det var Maria Nielsens budskab i avisen, da hendes skoforretning, Amanda Sko, i Kerteminde 1. februar kunne fejre 10-års-fødselsdag.

Da hun overtog forretningen i 2008, var det i kølvandet på nogle guldår, men så kom finanskrisen, og det var ikke længere nye sko, som folk havde på deres prioriteringsliste. Senere kom så en anden udfordring: Nethandel.

Og det er i sidste ende den, der nu har fået hende til at beslutte sig for at lukke sin forretning i Vestergade.

- Jeg kalder det rettidig omhu. Jeg har sorte tal på bundlinjen, men jeg tror ikke på det længere. Det er nødt til at have en ende, understreger hun og tilføjer, at det er hendes helt egen beslutning.

- De sidste år har været hårde, og beslutningen om at lukke har ulmet længe. Nu er det så blevet tiden.

Maria Nielsen fortæller, at det bare er svært at være i detailbranchen, når folk ofte tyr til det magelige ved at handle på nettet, fordi de kan synes, at det kan være en mere besværligt at bevæge sig ud i de fysiske butikker.

- Jeg kan kun sige til folk: Pas på de butikker, der er tilbage i Kerteminde. Det er synd for byen, hvis de forsvinder.