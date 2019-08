Naturpleje og smagfuld kød i Dalby Høj Kogræsserlaug: Ingeborg ser sin aftensmad i øjnene

Ingeborg Lorenzen kan godt lide at komme forbi dyrene med brød, og Rasmus Frantsen nyder at tage sine børn med en tur forbi indhegningen. Foto: Nils Svalebøg

Hyggelig dyr og smuk natur. Det er win-win for Ingeborg Lorenzen, der er formand for Dalby Høj Kogræsserlaug, der nu har eksisteret i 10 år. Hun og de andre medlemmer af lavet oplever et stort fællesskab omkring pasningen af de dyr, der bliver til lækker kød i deres frysere.

Munkebo: - Boss, boss, boss, boss, råber Ingeborg Lorenzen ud over marken og rasler med en papirspose fuld af brød. De syv, unge herefordtyre virrer lidt med hovedet og prøver at opfange, hvor lyden kom frem. De ved, at "boss" betyder brød, for det har de lært, fra de var helt små hos landmanden Otto fra Fangel, der har leveret dem til Munkebo. De syv tyrekalve tilhører nemlig Dalby Høj Kogræsserlaug i Munkebo, som består af 20 medlemmer. De er fri for at kigge ned i en køledisk og ikke vide, hvor deres kød stammer fra. Da Ingeborg Lorenzen for 10 år siden blev medlem af kogræsserlavet, da det blev etableret, var det også med drømmen om at genskabe nogle af minderne fra barndommen, hvor hun boede på landet. - Jeg vidste jo godt, at jeg ikke fik nogen gård, men her fik jeg alligevel mulighed for at have nogle dyr, som jeg kunne være med til at passe, fortæller hun. - Derfor var jeg klar, da der var tale om at stifte et kogræsserlaug, smiler hun.

Da kogræsserlavet blev stiftet, var det først kvier, der kom i indhegningen, men medlemmerne syntes, at kødet var for fedt. Derfor er det nu tyrekalve, der står i indhegningen. Foto: Nils Svalebøg

Naturpleje for kommunen I dag er hun formand for det kogræsserlaug, som blev en realitet, da Kerteminde Kommune i 2009 etablerede Munkebostien og ryddede Dalby Høj for gammelt krat. Hensigten var at føre området tilbage til det gamle overdrev med sjældne planter og kildevæld. Da det tætte krat blev ryddet, og græsset voksede frem, men ikke måtte kvæle den naturlige mangfoldighed, gav det plads til, at kreaturer kunne udsættes på højen til glæde for de forbipasserende og til gavn for naturplejen. Det var ikke kommunen, der satte dyrene ud. Det blev overladt til private, der kunne stifte et kogræsserlav, som kvit og frit kunne disponere over området. Medlemmerne i kogræsserlavet, der blev etableret, har også den sidegevinst, at de om efteråret kan fylde fryseren med kød til en pris på omkring 42 kroner pr. kilo.

Ingeborg Lorenzen er vokset op på landet. Nu bor hun i byen, men med kogræsserlavet har hun fået mulighed for at få lidt smag af at have landbrug. Foto: Nils Svalebøg

Lækkert kød - Det er virkelig en fornøjelse af kunne tale med sin bøf, fastslår Torben Andersen, der er kasserer i kogræsserlavet og faktisk var formand for miljø - og teknikudvalget i Kerteminde Kommune for 10 år siden, da kogræsserlavet blev stiftet. Han har nu været medlem af lavet de sidste fem år og nyder ligesom de andre medlemmer at kunne lægge vejen forbi og besøge kvæget. De 20 medlemmer, som Dalby Høj Kogræsserlaug har i øjeblikket, skiftes dagligt til at passe dyrene, når de bliver lukket ud i foråret. Der er en vagtordning, hvor man skiftes til at tage forbi og kigge til dyrene. De fleste af medlemmerne kan dog ikke lade være med at kigge forbi, selv om de ikke har vagt. - Jeg synes, at området er så skønt her, og jeg kan så godt lide at være her, fortæller Ingeborg Lorenzen og kigger sig omkring. Rasmus og Katja Frantsen er blevet medlemmer af kogræsserlavet i år og nyder også at kunne komme forbi dyrene sammen med deres børn, Lukas på tre år og Klara på et år. Parret blev medlemmer, fordi de havde smagt kødet hjemme ved Rasmus' mor, Anne Marie Frantsen, der er medlem at lavet. - Det smagte bare godt. Nu nyder vi at sætte børnene i cykeltraileren og cykle forbi her og kigge til dyrene, fortæller Rasmus Frantsen. - Og så kan børnene også hjælpe med at passe dyrene.

Godt fællesskab Alle i lavet synes, at kogræsserlavet bygger på et solidt fællesskab. - Vi har det rigtig godt sammen, understreger formanden og fortæller, at der også er tre arbejdsdage i kolavet, hvor man møder op med haveredskaber og hjælper med at ordne området. - Vi har også en facebook-gruppe, hvor vi lægger billeder op og holder hinanden opdateret på, hvordan dyrene har det. På facebook-gruppen lander der også billeder af kødet, når det er ved at blive til gode retter hjemme hos medlemmerne. For selv om alle i kogræsserlavet har stået og kigget ind i de store, mørke øjne på kvæget, har de ikke noget problem med at spise kødet fra dem henover vinteren. - Kødet fra dem smager jo godt, og så er det bare godt at vide, at dyrene har haft et godt liv, siger Ingeborg Lorenzen. 25. august markerer lavet, at det er 10 år siden, at det blev etableret. Jubilæet sker med et åbent hus-arrangement klokken 10, hvor medlemmerne serverer kaffe og kage og giver en rundvisning i indhegningen. Kogræsserlavet vil rigtig gerne have flere anpartshavere, så der kan komme flere kvæg i indhegningen, der ligger ud til Havnevejen i Munkebo.