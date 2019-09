Naturperlen Sybergland en smule dyrere end beregnet

- Det er ved at være lavet det hele nu, og det er blevet supergodt, sige formand for teknisk udvalg Jesper Hempler (SF).

Flydebro kommer lige om lidt

Selvom der altså blev gjort status, så er Sybergland endnu ikke helt færdigt. Der mangler først og fremmest en flydebro, der binder stier sammen, så man kan gå hele vejen rundt om den rekreative sø.

- Vi har netop fået tilbud ind, og de holder sig indenfor budgettet, så arbejdet med den bro sættes i gang inden længe, fortæller han.

Der mangler også at blive opstillet et fugleskjul i den vestlige ende af Sybergland, men det er der afsat penge til. Og der mangler at blive anlagt tre fugleøer samt en stensikring af kanten. De opgaver er i øjeblikket i udbud, så den 27. september ved man, om den opgave kan løses for de 650-000 kroner, der er afsat til det.

Arbejdet med udviklingen af Sybergland startede i 2011, og Jesper Hempler erkender, at det har været en lang og svær proces.

- Men det har været en positiv oplevelse, hvor rigtig mange enkeltpersoner og organisationer har involveret sig og bidraget i årenes løb. Og resultatet er blevet et rigtigt godt område.