Naturen lokker børnefamilier til: Nu er naturbørnehave nødt til at udvide

Der er de senere år flyttet så mange børnefamilier til Hindsholm, at Bøgebjerg Naturbørnehave er nødt til at udvide

- De store årgange har medvirket til, at vi har etableret garderobepladser i gangarealerne til stuerne, hvor der også er toiletter. Disse garderober er nu fuldt besat overalt i hele huset. I daglig tale siges der: " Nu kan vi ikke have flere tomater i dåsen."

Hindsholm: Et børneliv med jord under neglene, stærke landsby-fællesskaber, en velfungerende folkeskole og en daginstitution med fokus på naturen har trukket så mange børnefamilier til Hindsholm, at Bøgebjerg Naturbørnehave nu bliver nødt til at udvide.

Krisen er vendt

Derudover har børnehuset til fulde udnyttet omgivelsernes rige muligheder for udeliv:

- Vi er en naturbørnehave, der vægter udelivet og planlægger ture ved skov og strand, så vidt det er muligt. Struktur og planlægning er medarbejderne fantastisk dygtige til, ellers ville vi ikke kunne holde ud at være så mange, siger Anna Klokker.

Derudover er udsigten til mere plads med til at holde modet oppe, fortæller hun.

For tallene ser kun ud til at stige i fremtiden. Ifølge statistikken forventer man i 2021 at skulle rumme gennemsnitligt 81 børn i rammerne.

Med Anna Klokkers nære kontakt til de lokale børnefamilier på Hindsholm lyder hendes forklaring på børneboomet således:

- Jeg tænker, at det er, fordi krisen er vendt. Unge mennesker har råd til at få børn, og mange familier har i dag tre børn. Tankerne om livet på landet er blevet mere populære. Vi oplever huse bliver solgt, og børnefamilier har store tanker om bæredygtighed og fællesskaber. Hindsholms natur er helt sikkert også medvirkende til, at husene bliver solgt, fortæller hun.

Hun oplever, at børnefamilierne er gode til at skabe fællesskaber:

- Generelt er der god aktivitet i landsbyerne på Hindsholm med fællesspisning, fastelavn og høstgudstjeneste i kirkerne særligt tiltænkt børn, og nye tiltag som fitness i Viby. Forældre kan ofte finde på at melde ud, at de tager en tur til børnehaven for at lege i weekenden, eller stranden, kælke - ja, hvad som helst. Forældre byder hinanden til uden de store forpligtelser. Jeg tror, at det rygtes. Og det er måske en af forklaringerne på det stigende børnetal.