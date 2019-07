Nattefrosten har taget trefjerdedele af Kirsebærene: Bare rolig - Nybro har danske bær til Kirsebærfestivalen

Nybro Frugtplantage regner i år kun med at høste 25 procent af den normale høst af kirsebær.

Kerteminde: Selvom landets frugtavlere har haft et hårdt forår med nattefrost langt ind i april, melder Nybro Frugtplantage, at de er klar til at levere kirsebær til årets Kirsebærfestival i Kerteminde.

- Der er ikke så mange kirsebær, som der plejer at være, men de er rigtig fine, siger Tina Nybro, der så småt er ved at høste de første kirsebær.

Rigtig gang i høsten kommer der først engang i næste uge lige op til Kirsebærfestivalen.

- De har ikke fået så meget sol, så de får lov til at hænge lidt længere, så de bliver rigtig lækre mørkerøde og modne.

Tina Nybro regner med, at årets kirsebærhøst bliver på cirka 25 procent af en normal høst. Men hun lover, at der skal nok være fine kirsebær til Kirsebærfestivalen.

- Nu er det sådan, at vi prioriterer Kirsebærfestivalen rigtig højt, så er der andre, vi må undlade at levere til, forklar Tina Nybro.

Kirsebærfestivalen starter fredag 19. juli, og traditionen tro bliver kirsebærrene til festivalen plukket torsdag aften, hvor 35-40 frivillige møder op på frugtplantage og plukker bærrene.

- Det er et rigtig hyggelig event, som folk er meget glade for, siger Tina Nybro.