Næstformand om planlagte besparelser på handicapområdet: - Det er urealistisk

En styregruppe var nedsat til at finde besparelser på 9,4 millioner kroner på handicapområdet, men fandt kun besparelser for 3,2 millioner. Det er urealistisk at spare så meget, siger udvalgets næstformand.

- Det bliver et problem at finde 7,4 millioner. Jeg kan ikke se, hvor vi skal spare mere.

Hun siger, at det bliver en udfordring at finde de planlagte besparelser allerede til næste år, hvor de første 7,4 millioner skal findes.

Kerteminde: Styregruppen i Kerteminde Kommune nåede ikke i mål med at finde besparelser på 9,4 millioner kroner på handicapområdet. Ifølge næstformand i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget, Lone Kiilerich (DF), er der ikke flere penge at spare.

Paletten i Munkebo er et af de steder, der måske i fremtiden skal stå for fællesspisning. Arkivfoto. Foto: Lasse Hansen

- Det viser blot, hvor svært det er at spare, for styregruppen har været sat godt sammen. Der har været både medarbejdere, pårørende og folk fra Handicaprådet.

- Det er et tegn på, at vi har skåret ind til benet flere år i træk. Vi har de seneste år skåret og skåret og skåret, og nu er vi ikke længere inde ved benet, vi er helt inde ved marven.

Hun synes, at der er sparet nok på området, og hun ser de mange nuværende besparelser som årsag til, at styregruppen ikke fandt det nødvendige beløb.

Uro i styregruppen ikke årsag til manglende forslag

Flere repræsentanter i styregruppen har sagt, at de følte, ledelsen var diktatorisk og manipulerende, og der var manglende adgang til vigtigt talmateriale. Kritik som formanden for gruppen selv har afvist.

Lone Kiilerich tror ikke, at uroen i gruppen har påvirket de manglende besparelsesforslag.

- Jeg tror overordnet, at det er fordi, der ikke er mere at komme efter. Jeg tror ikke, at styregruppen kan se, hvor de kan spare mere.

Hun forstår dog repræsentanterne, hvis tilfældet er, at de ikke har haft adgang til de nødvendige tal.

- Hvis de ikke har haft dem, så kan jeg godt forstå, de er meget utilfredse. Jeg ville hellere ikke sidde at spare et eller andet sted, hvis jeg ikke havde de tal, som jeg skulle bruge for at se, om der er en besparelse.