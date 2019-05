Næste år står Havnens Dag i Kerteminde uden tovholder: Kerteminde Kajakklub trækker sig

For andet år i træk var det Kerteminde Kajakklub, der lørdag var tovholder på Havnens Dag i Kerteminde. Næste år må en anden forening løfte opgaven, for kajakklubben vil lægge sin energi et andet sted.

Kerteminde: Lørdag vrimlede det med mennesker, da der var Havnens Dag i Kerteminde.

Det var fjerde år, at Kerteminde indbød til Havnens Dag, og det var andet år i træk, at det var Kerteminde Kajakklub, der var tovholder på dagen. Kerteminde er blot én af de havne landet over, der med denne dag forsøgte at øge opmærksomheden om tilbud og aktiviteter, der foregår på havnen og ved vandet.

Næste år er det ikke Kerteminde Kajakklub, der er tovholder på dagen.

- Vi havde jo egentlig håbet, at der var nogle andre, der ville overtage opgaven som tovholder i år, men det blev ikke tilfældet, og derfor påtog vi også igen opgaven, men vi har slet ikke haft mulighed for at lægge de samme kræfter i det i år som sidste år, fortæller Kerteminde Kajakklubs formand, Mikael Andersen.

Sidste år var der omkring 40 aktører på dagen, mens der i år kun var 25, der tilmeldte sig.

- Kerteminde Cityforening, Kerteminde Håndboldklub og kræmmermarkedet har gjort en masse for at skabe aktiviteter på dagen, og det er virkelig godt, understreger kajakformanden.

Kerteminde Håndboldklub arrangerede sammen med Fyns Håndboldforbund stævne på Nordstranden, og Kerteminde Cityforening satte gang i gaden med musik - blandt andet af den lokale MGP-stjerne, Johannes.

- I år har vi heller ikke haft de samme penge, som vi havde sidste år, fortæller Mikael Andersen og forklarer, at arrangementet sidste år fik bevilget 25.000 kroner fra kommunen, mens der i år kom 5000 kommunale støttekroner.

- Og 5000 kroner er også gode, men de fik hurtigt ben at gå på, og derfor har vi heller ikke haft den samme mulighed for at markedsføre begivenheden i år som sidste år, siger han.

Kerteminde Kajakklub har også mange andre arrangementer i kalenderen, hvor der skal bruges frivillige kræfter, og også derfor var det det sidste år med kajakklubben i førertrøjen for Havnens Dag.