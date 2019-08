Naboerne raser over planer om kæmpe solcelleanlæg: Vi bliver omringet af solceller - Det er en skændsel for området

Bøgeskovvej i Ullerslev, hvor der er planer om at opføre et stort solcelleanlæg. Foto: Michael Bager

Et 65 hektar stort solcelleanlæg ved godset Skovsbo vil ødelægge naturen, mener naboerne, der frygter faldende huspriser.

Kerteminde: Der er kun et enkelt positivt høringssvar, ud af de 16 Kerteminde Kommune har modtaget om et 65 hektar stort solcelleprojekt ved godset Skovsbo ved Rynkeby. Svaret kommer fra godsejer Jens Belling, der ikke overraskende mener, det er en rigtig god idé at opstille solceller på markerne syd for Skovsbovej og vest for Bøgeskovvej ved Ullerslev. - Etablering af solcelleanlægget er i overensstemmelse med Kerteminde Kommunes vision for miljøet og klimaet, skriver Jens Belling. Solcelleparken vil producere strøm til 40.000 husstande og vil samtidig være med til at beskytte drikkevandet i området. - Arealerne bliver således ikke udlagt til konventionel landbrugsdrift. Tværtimod vil arealerne blive sprøjte- og gødningsfrie, idet arealerne plantes med græs, som afgræsses af får. Driften bliver 100 procent bæredygtig og økologisk, skriver Jens Belling, der er helt klar over, at naboerne ikke er begejstrede for solcelleprojektet. - Den visuelle påvirkning af mange solcellepaneler kan naturligvis opleves voldsom, konstaterer godsejeren, der foreslår, at hvis naboerne ønsker højere eller bredere plantebælter til at skærme for solcellerne, så er det en mulighed. - Jeg ønsker, at alle naboer får en flot grøn udsigt, og at den visuelle påvirkning bliver minimal.

Faldende huspriser Når politikerne har læst det ene positive høringssvar, så kan de tage fat på resten af bunken af høringssvar, der ikke er venligt stemte overfor solcelleprojektet. - Vi mener, dette er en skændsel for området, dets natur og kuperede terræn, skriver Janne og Christian Dyrhave på Kornsgyden, der ligesom en række af naboerne frygter, at huspriserne vil falde voldsomt, hvis solcelleprojektet gennemføres. Charlotte Kaae Westerled flyttede for ti år siden til Bøgeskovvej på grund af den smukke natur, og hun er stærkt særdeles utilfreds med, at et "enormt areal" skal tildækkes med "ucharmerende solceller." - Jeg kan slet ikke forstå, hvis der gives tilladelse til at placere 65 hektar (solceller, red), svarende til 150 fodboldbaner i området, da det har miljømæssige konsekvenser på grund af, at det er et sårbart habitatområde. Desuden kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at prisen på vores ejendom vil blive reduceret væsentligt, skriver Charlotte Kaae Westerled. En af de naboer, der kommer til at bo tættest bo solcellerne, er Daniel og Charlotte Fischer-Rasmussen, der bor på Kornsgyden. - Hvis solcellerne kommer op, vil vi blive omringet af solceller. Solpanelerne vender mod syd, det vil sige direkte mod os, så det bliver et stort spejl fra vores ejendom. Parret kalder solcelleparken for en øjenbæ. - Som naboerne skal leve med i 30 år, og dermed er med til at betale i form af faldende huspriser eller ligefrem usælgelige huse.

Afgørelse i løbet af efteråret Flere af naboerne skriver i deres høringssvar, at solcelleprojektet ikke er drevet af et ønske om at passe på naturen, men derimod af rent kommercielle hensyn. Iris Rico på Bremerskovvej er ikke bare rystet, men "dybt, dybt, dybt rystet." - Plant dog en skov i stedet for. Det er mere CO2 venligt og dermed bedre for klimaet. Kan vi dog ikke snart få fred for grådige godsejere, som er bedøvende ligeglade med klimaet, men kun vil have snablen ned i kassen med tilskudsmidler. Det er heller ikke undgået naboernes opmærksomhed, at Jens Belling for fire år siden forsøgte at opstille vindmøller på samme grund, hvor der nu skal placeres solceller. Dengang endte byrådet med at sige nej. - Tilliden til den kære nabo er jo som følge deraf ikke eksisterende, og jeg mistænker ham da også endnu en gang for at have intentioner om, at profitten er i højsædet frem for hensynet til klimaet og sine naboer, skriver Jens Holm, der bor på Bremerskovvej. Hvorvidt, Jens Belling får politisk opbakning til solcelleparken, forventes at blive afgjort engang i løbet af efteråret.