Naboerne raser mod campingudvidelse: Udvalgsformand åben for at ændre i lokalplanen

Læs her, hvad formand for udvalget, Jesper Hempler (SF) - indtil videre - siger til høringssvarene.

Kerteminde: Den 5. februar skal miljø- og teknikudvalget forholde sig til de høringssvar, der er modtaget om lokalplanen for Kerteminde Camping. Her skal politikerne beslutte, om lokalplanen skal sendes videre til endelig godkendelse i byrådet.

Jesper Hempler, SF

Hvordan tror du, det kommer til at gå med lokalplanen?

- Umiddelbart er jeg positiv over for selve lokalplanen. Jeg synes, at det er nogle gode tiltag. Men derfor kunne det alligevel sagtens være, at der er elementer, der skal indarbejdes i den.

Naboerne mener ferielejlighederne vil tage deres havudsigt og sollys, og at de vil give indkigsgener. Hvad tænker du om de indsigelser?

- Der har sådan set hele tiden også i den tidligere lokalplanen ligget den mulighed. Der hed det bare timeshare-lejligheder. Så derfor er der jo sådan set ikke noget nyt i det. Men det er da klart, at hvis man mister noget, som man har, så vil man formodentlig ikke være særlig tilfreds med det. Men jeg har svært ved at se, at det vil tage udsigten fra nogen.

Flere tror, at den nye placering af det offentlige toilet vil give farlig trafik, fordi folk skal passere vejen. Hvordan kan man løse det?

- Jeg vil mene, at der godt kunne laves foranstaltninger, som kunne sikre det på en god måde, hvis det er den trafikmæssige del, der er udfordringen.

Flere naboer stiller krav om, at campingpladsen eller kommunen skal etablere en badebro til de mange campister. Kunne det være et krav, der blev indføjet i lokalplanen?

- Det har jeg faktisk ikke overvejet. Men det er klart, når det er en del af høringen, så vil jeg også komme til at overveje det. Og det vil udvalget selvfølgelig også forholde sig til. Lige umiddelbart er min holdning nok, at jeg egentlig ikke mener, at det er et krav, vi bør stille. Men jeg vil ikke udelukke, at vi kan komme til at diskutere det, og at det kunne blive en mulighed.