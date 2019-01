Naboer protesterer mod nyt byggeri: Frygter indkigs-gener og fald i husenes værdi

Hanne Grethe Pedersen har brugt mange timer på at finde hoved og hale i planerne for byggeriet i hendes baghave, som kan ses i baggrunden. Foto: Mille Thomsen

Planer om et bofællesskab på Tyrebakken er kommet i modvind fra start. Flere naboer er imod byggeriet, der ifølge en af de nærmeste naboer, Hanne Grethe Pedersen, ikke passer ind i området, og desuden vil skabe store indkigs-gener for naboerne.

Kerteminde: På Bøghsvej i Kerteminde bor Hanne Grethe Pedersen i et flot gammelt hus med udsigt ud over vandet, her har hun boet siden 1992. I hendes baghave troner på toppen af Tyrebakken en stor gammel rødstensbygning fra 1954, der tidligere har huset Håndarbejdets Fremme og senere musikskole. Men noget tyder på, at den gamle musikskoles dage snart er talte, i hvert fald har et byggefællesskab lagt planer om at rive bygningen ned, for at bygge et nyt moderne bofællesskab. Den plan huer ikke Hanne Grethe Pedersen. Hun frygter, at hun vil være fuldstændig overbegloet fra den nye bygning, og den vil desuden tage en del af hendes sollys. - Det er ikke for at være en sur nabo, fastslår hun. Planen er, at bofællesskabet skal bestå af rækkehuse i to etager. Det skal bygges fem meter længere nede mod Hanne Grethe Pedersens hus end den eksisterende hovedbygning. - Det vil virke meget højere, når det kommer tættere på, siger hun og påpeger, at det planlagte byggeri desuden får lodrette vægge på anden etage i stedet for den skrå tagryg, som den nuværende bygning har. - Og så bliver der jo mange flere, der kan kigge herind. I dag bor der nemlig kun en familie i bygningen, mens planen er, at det nye byggeri skal huse fem-syv familier. Hun frygter, at den nye bygning i baghaven vil give en væsentlig værdigforringelse af hendes ejendom.

Bofællesskab på Tyrebakken Det planlagte byggeri skal erstatte den store røde bygning på hjørnet af Tyrebakken og Mølkensvej.Den endelige udformning af bofællesskabet er endnu meget åben, og derfor er der endnu ikke noget endeligt fastlagt i forhold til blandt andet bebyggelsesprocent og bygningshøjde.



Planen er, at bofællesskabet skal huse fem-syv familier i rækkehuse eller mindre etageboliger.



I starten var planen at bygge tre etager, men ifølge kommunen har man nedjusteret det til to etager.



Ved to etager vil bygnings-højden blive maks syv meter. Den eksisterende bygning måler omkring ni meter i højden.



På arkitektens tegninger er boligerne udformet som firkantede kasser med fladt tag, med hvide facader og store vinduespartier.

Udsigten til bygningen fra 1. sal i Hanne Grethe Pedersens hus. Grunden ligger 2,4 meter højere end hendes, derfor er stueplanet i byggeriet næsten på niveau med hendes førstesal. Foto: Mille Thomsen

Bygherre bør følge eksisterende rammeplan Sammen med flere naboer har hun sendt en indsigelse mod byggeriet til kommunen. Heri udtrykker naboerne blandt andet bekymring over indkigs-gener, manglende plads til parkering og værdiforringelse af naboejendommene. Ud over de personlige gener synes Hanne Grethe Pedersen ikke, at den planlagte bygning passer ind i omgivelserne. Og ifølge rammeplanen for området skal ny bebyggelse i udformning og materialevalg være i harmoni med den stedlige byggetradition og må ikke opføres i mere end en etage uden mulighed for udnyttelse af tagetage. - Rammeplanen er en tryghed for mig. Jeg er forarget over som borger, at kommunen ikke beder dem komme med forslag inden for rammen, siger hun og tilføjer: - Jeg forstår ikke, at bare fordi én ejendom vil noget andet, så begynder kommunen at hoppe på tungen for det. Hun frygter desuden, at flere andre ejendomme også vil søge om tilladelse til at bygge 1. sal, hvis byggeriet på Tyrebakken får lov. Hun synes, at man i stedet skal bevare den eksisterende bygning eller i hvert fald bygge noget, som passer ind i omgivelserne. - Jeg kan ikke sige noget til, at man bevarer den bygning, der er der nu. Den er godt nok lidt bombastisk, men den var her først.

Hanne Grethe Pedersen frygter, at hun vil være helt blottet, hvis byggeriet rykker nærmere hendes hus. Her udsigten fra hendes stueplan. Foto: Mille Thomsen

Klar til at gå i retten Der er endnu en del usikkerhed omkring, hvordan byggeprojektet vil udforme sig. Forslaget til lokalplanen forventes at ligge klar et par uger inde i det nye år. En ting er dog sikkert, Hanne Grethe Pedersen har brugt rigtig mange timer foran computeren for at sætte sig ind i sagerne. - Jeg er ærgerlig over at skulle bruge tid på sådan noget. Og over at være i den her rolle, hvor jeg står fast på min ret i fuld offentlighed. Jeg er ellers meget kompromissøgende som person, men det kan jeg ikke være her, siger hun. Hun håber ikke at byggeriet bliver opført, men hvis det sker, er hun klar til at gå i retten med sagen. Hun håber dog ikke det når så vidt.