Muusgården: Lægeklinik bliver måske til lejligheder

Kerteminde: Når Lægerne i Muusgården 1. februar flytter ind i den tidligere skoletandklinik, efterlader de 150 ledige kvadratmeter.

Føniks Ejendomme ApS, der ejer Muusgården har i den forbindelse søgt om at måtte ændre lejemålet fra erhvervslejemål til boligformål og dele det op i to.

- Der er ikke truffet nogen endelig beslutning endnu, og i første omgang udbyder vi det som erhvervslejemål, fortæller direktør i Føniks Ejendomme ApS Jakob Bødker.

- Men jeg frygter lidt, at det kan blive svært at finde en lejer til et erhvervslejemål, hvorimod jeg forudser, at det vil være meget lettere at finde lejere til to lejligheder. Så derfor prøver vi i god tid at sikre os, at vi har den mulighed.

Skulle der sidde en læser, der mangler et erhvervslejemål er de meget velkomne til at henvende sig til Føniks Ejendomme i Odense, understreger Jakob Bødker./ström