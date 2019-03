Musikquiz hittede i Hans Tausen Centret

Langeskov: Musikquizzen "Syng Med & Tip et Hit" turnerer i øjeblikket landet rundt med Karin og Klaus Strand-Holm fra bandet Klaus & Servants.

Mandag eftermiddag dannede Hans Tausen Centret i Langeskov rammen om quizzen, og det var foreningen "Livskraft i Seniorlivet", der havde indbudt entertainerparret.

Ud over evergreens og hits fra flere årtier spillede Klaus Strand-Holm også egne hits fra de mange Klaus & Servants-albummer.

- Det er dejligt at mødes til eftermiddage med dansk musik, som får folk i godt humør, siger Ingrid Jørgensen fra Livskraft i Seniorlivet.

"Syng Med & Tip et Hit" kører for tiden i TV-versionen hver onsdag og lørdag aften på DK4. Klaus bliver her ledsaget af Servants, og med sig på scenen har de skiftende kunstnere som Bjørn Tidmand, Torben Lendager og Dorthe Kollo, der synger sange, som publikum hjemme i stuerne kan gætte med på.