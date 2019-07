Museumsdirektør skælder ud: Gid kommunen ville få øjnene op for Kirsebærfestivalens værdi

- De frivillige kæmper en heroisk kamp for at holde fanen højt. Jeg ville ønske, at Kerteminde Kommune ville tage et møde med dem og spørge, hvad de kan hjælpe med, siger museumsdirektør Erland Porsmose. - Tænk hvis det var lønnede medarbejdere, der skulle præstere så værdifuld branding af kommunen

- Forestil dig prisen, hvis det var Kerteminde Kommunes lønnede medarbejdere, der skulle præstere så værdifuld en branding. De frivillige yder jo hovedparten til festivalen, så kunne man godt ønske sig, at Kerteminde Kommune ville tage et møde med dem og spørge, hvad de kan hjælpe med. Det kunne jo også være noget med at stå for alle de ansøgninger, der hvert år skal sendes ud.

De frivillige kæmper heroisk

- Kirsebærfestivalen var fra starten tænkt til at sætte Kerteminde på landkortet med kunst og kultur, herunder madkultur - og derfor blev sloganet: Se-lyt-smag. Det skulle ikke være en byfest, men en fest uden øl og hornmusik, hvor alle aldre kunne mødes og svælge i alt det dejlige i livet, mindes Erland Porsmose, der var med til at føde ideen til festivalen.

- Men sådan en festival kan aldrig give overskud, og derfor er nogle af de bærende ideer med kunst og kultur nedtonet, for det er der ikke penge i. Alligevel får vi en fin fest igen i år, og det er fantastisk at se, hvordan de frivillige heroisk kæmper for at holde fanen højt. Hatten af for at det lykkes igen og igen. Men det er tungt at se, at de skal have det så besværligt, at der er blevet svingdør ved formandsposten, siger han.

- Markeder som dem i Langeskov og Ørbæk, der satser på masser af ølsalg, masser af boder og fest i teltet, kan sagtens løbe rundt. Men Kirsebærfestivalen, der handler om at live byen op i en weekend og lade lokale og gæster feste sammen, kan ikke. Vi kan jo ikke spærre hverken byen eller Torvet af og kræve entre. Sådan en fest er afhængig af støtte. Heldigvis har Cityforeningen fået øjnene op for festivalens værdi - gid kommunen også fik det.