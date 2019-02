Murermester åbner firma igen: Mikkel er atter sin egen chef

- Jeg mærkede, at jeg havde en interesse for at arbejde med et fag, hvor jeg kan bruge mine hænder. Det boglige var jo slet ikke mig, konstaterer han.

Mikkel Thinesens tid i folkeskolen var turbulent, og midt i 10. klasse på den daværende Kerteminde Skole - nu Kerteminde Byskole - blev han spurgt, om han i virkeligheden gad at gå i skole. Det gjorde han egentlig ikke. Han vidste, at der efter sommerferien ventede ham et arbejde som arbejdsdreng.

35-årige Mikkel Thinesen lyser op i et smil. I oktober åbnede han murermesterfirma - for anden gang. Thinesen Byg ApS heddet det og ligger på Nymarken.

Nymarken: - Jeg fik altid at vide i skolen, at hvis jeg ikke makkede ret, kunne jeg komme ned til pedellen. Måske var det i virkeligheden det, skolen skulle have gjort.

Syv biler, 11 ansatte og en gazelle-pris

Han blev færdiguddannet i 2003 og fik herefter arbejde i et byggefirma, men det droppede han, da han ikke rigtig kunne få fri til at bygge sit hus i Hundslev.

- Så jeg åbnede mit eget firma, fortæller han,

Pludselig var tiden hans egen. Og det gik ham godt.

- På et tidspunkt havde jeg syv biler og 11 ansatte, forklarer han og tilføjer, at han også fik en gazelle, som gives til en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over fire år.

Så kom han til at søge et arbejde ved firmaet Hansson og Knudsen A/S og tog sine - på det tidspunkt - seks ansatte med.

Det var i 2014, hvor han lige havde nåede at tage en uddannelse som kloakmester.

- Jeg var kørt lidt træt i det med at have firma. Så kom jeg i stedet på kontor og sad og regnede på tilbud, men jeg beholdt mit værktøj, fortæller Mikkel Thinesen, som også er indehaver af Thinesen Udlejning, hvor han har en række ejendomme.

- Udlejningsejendommen er lidt min hobby - min pensionsopsparing, forklarer han.

Nu er Mikkel Thinesen så tilbage til at være selvstændig - netop på grund af udlejningsejendommene.

- Jeg følte ikke rigtig, at jeg havde tid til at passe dem.

Derudover er der også hans kone, Stine og børnene Ester på otte og Ellen på fem år. Det er hans håb, at der kommer lidt mere tid til dem.

Han havde, mens han var ved Hansson og Knudsen A/S, beholdt sit arbejdsnummer og firmaets hjemmeside. Så nu er Thinesen Byg ApS igen klar til at rykke på diverse murerarbejde. Og nu er det også muligt at trække på Mikkel Thinesens ekspertise inden for kloakker.

Separatkloakering er noget af det, der kommer en del af, forventer han. Lige nu er det eksempelvis aktuelt i Rynkeby.

Mikkel Thinesen har kun været i gang i få måneder, og det går godt. Hans far, John Thinesen, hjælper ham lige, men han er på udkig efter en murersvend til firmaet.