Munkebo: Efter at have sluttet forårssæsonen med en helt forrygende oplevelse - "Kor, kaffe og swing" med 150 gæster i Munkebo forsamlingshus - er Munkebokoret nu klar til at tage fat på den nye sæson, som byder på flere fornøjelige opgaver, lyder det i en pressemeddelelse fra koret.

Et venskabskor fra Norge, som Munkebokoret har kendt siden 90'erne, kommer på besøg i september. I oktober arrangerer koret sammen med Munkebo Biblioteks Venner Spil Dansk-dagen, og advents- og juletiden byder på koncerter både i Munkebo Kirke og - sammen med flere andre kor - i Skamby Kirke på Nordfyn.

Alt i alt er der udfordringer nok, men aldrig flere end der stadig er plads til nye ansigter i koret, hvor enhver med en almindelig god sangstemme er velkommen.

Lysten til at synge sammen med andre er drivkraften - det gode samvær er belønningen.

Mandag aften - 26. august går det løs i bibliotekets mødelokale kl. 18.30 (indgang gennem skolen).