Munkebo løbet for 11. gang: 500 deltager

Munkebo: Onsdag 5. juni kl. 14 skydes Munkebo Løb et i gang for 11 år i træk. Der er over 500 tilmeldte til løbet, som er et familieløb, hvor alle kan deltage.

For mange af deltagerne er det en årlig tradition at deltage, og det plejer at være en rigtig hyggelig dag.

Løbet har to distancer. En på fem km og en på 10 km. Begge ruter kan gennemføres i gang eller løb.

Alle deltagere får en gratis t-shirt og udleveringen af dem starter kl. 13, men selve løbet skydes i gang kl. 14.

Efter løbet er der lodtrækning om super fine præmier sponsoreret af lokale forretninger.

