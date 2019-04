Munkebo-borgerne slipper for at hente pakkepost i Kerteminde: Se hvor de skal køre hen

Munkebo: Tidligere var det i F. S. Kiosken, at der skulle hentes pakker fra PostNord, men da den lukkede i februar, rykkede udleveringen til Spar i Kerteminde.

Det har betydet lidt flere kilometer i bil for nogle, når der kom en meddelelse om, at der var pakker, der skulle hentes.

Nu kan du dog atter hente pakker i Munkebo, for PostNord har åbnet for postservice i Spar i bycentret.

- Vi er rigtigt glade for, at Spar gerne vil samarbejde med os, så vi igen kan tilbyde postservice til Munkebo-borgerne. Det har stor betydning for ikke kun borgerne, men også erhvervsvlivet i byen, siger Anette Hansen, distriktschef i PostNord, i en pressemeddelelse.

Hos Spar kan du nu hente pakker og sende breve og pakker, der er frankeret hjemmefra.

Købmanden i Spar i Munkebo, Benjamin Rosengren, glæder sig også over, at have fået postekspeditionen ind i butikken.

- Jeg glæder mig rigtig meget til sammen med mine medarbejdere at kunne tilbyde Munkebos borgere at kunne hente pakker hos os, siger han.