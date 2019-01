Munkebo-borgere vågnede til morgengyser: Ingen vand i hanerne

Munkebo: Det er virkelig en morgengyser at stå op tidligt om morgenen, gå på badeværelset og åbne for hanen, og så opleve, at der ikke kommer en dråbe. Men det var virkeligheden for borgerne i Munkebo i morges. Der var hverken vand til kaffen eller badet - for slet ikke at tale om wc-cisternen.

Årsagen var et brud på hovedledningen. Det var til gengæld ikke svært at finde, for der stod vand på på cykelstien lige ved lyskrydset ved Lindø, fortæller vand-vagt ved Kerteminde Forsyning, Henning Rasmussen.

- Vi fik ved fem-tiden i morges alarm om, at der ikke var tryk på vandet i Munkebo, og det viste sig altså at være fordi, der er opstået en revne i den store hovedledning, der forsyner Munkebo By.

I løbet af nogle timer fik forsyningens mandskab genskabt vandforsyningen til det meste af Munkebo - men desværre ikke til alle.

- Vi henter vandet i vores højdebeholder, som er en slags vandtårn, der er gravet ned i Munkebo bakke, fortæller Henning Rasmussen.

Henning Rasmussen håber, at vandreserven rækker, indtil hullet i hovedledningen er blevet lappet.

- Der er jo ikke til at forsyne byen i dagevis i højdebeholderen, men vi regner da også med at have bruddet lappet midt på dagen, siger han.