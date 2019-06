Munkebo bønfalder politikerne: Luk ikke vores genbrugsplads

Genbrugspladsen i Munkebo er stærkt nedslidt. Men hvis politikerne beslutter at lukke pladsen i stedet for at renovere den, vil affaldet ende i naturen, advarer de lokale.

2. Pladsen moderniseres, men gøres ubemandet og dermed uden mulighed for at aflevere elektronikskrot og farligt affald. Pris: 24 millioner kroner.

Men pladsen på Garbæksvej er nu ved at være så nedslidt, at forsyningen har bedt politikerne vælge mellem fem scenarier:

Munkebo: Når bunkerne af børnenes ødelagte plastiklegetøj, nedslidte havemøbler eller jern og metal er begyndt at hobe sig op derhjemme, kan 3000 indbyggere i Munkebo i dag nøjes med at køre max fem minutter væk for at aflevere det med god samvittighed på genbrugspladsen.

- Jeg tror, vi skal se på en løsning, hvor man for cirka syv millioner renoverer pladsen, men gør den ubemandet og med færre fraktioner. Det vil i givet fald også være med den nummerplade-løsning, man har i Kerteminde, hvor man ved at tilmelde sig på internettet kan få adgang til pladsen uden for normal åbningstid.

- Jeg er nu heller ikke så sikker på, at pladsen nødvendigvis skal nedlægges. For hvordan motiverer vi så folk til at genanvende mest muligt? Det betyder altså meget, at man har en genbrugsplads tæt på, hvor man bor.

Jesper Hempler (SF), der er formand for miljø- og teknikudvalget i Kerteminde Kommune arbejder selv i Munkebo som institutionsleder, og han ved godt, at der er mange borgere uden bil i lokalområdet.

- Mellem de forskellige vænger i Rosendalen har vi en skov, og vi er stensikre på, at hvis de lukker pladsen her, bliver affaldet bare smidt inde i den skov i stedet for. Det så vi for flere år tilbage. Folk gider ikke at køre helt til Kerteminde, og desuden er der mange, der ikke har bil, fortæller Leif Nielsen.

Sidstnævnte vækker gru hos kunderne i Munkebo. 194 borgere har allerede medvirket i en underskriftsindsamling på internettet, og et besøg på pladsen en helt almindelig onsdag formiddag afslører da også, at det er svært at finde fortalere for en lukning.

Mere hentes derhjemme

Han minder om, at det ikke er kommunekassen, der kommer til at betale prisen for en renovering, men forbrugerne.

Det vil altså sige, at forbrugerne får dårligere service for en højere pris?

- Sådan vil jeg ikke formulere det. Det bliver en anden type plads med bedre åbningstider. På landsplan er der i gennemsnit 16.000 borgere om en genbrugsplads. I Kerteminde Kommune er der i snit 8000 borgere. Så vi har altså en forholdsvis god service på det her område.

Han minder også om, at der er nye affaldsspande på vej til alle husholdninger i kommunen. Med plads til madaffald, pap, metal og glas. Det bliver også muligt at betale sig fra at få hentet haveaffald.

- Det betyder, at der bliver et mindre behov for at køre på genbrugspladsen fremover. Og fremtiden byder nok også på et fælles fynsk plastik-sorteringsanlæg, men det er åbenbart vanskeligt at afgøre, fordi plastik ikke bare er plastik, siger Jesper Hempler.

Generelt er vi i Kerteminde Kommune flittige til at køre på genbrugspladsen. Her lever vi som eneste fynske kommune allerede op til det nationale mål om, at vi i 2020 skal genanvende mindst 50 procent af husholdningsaffaldet.