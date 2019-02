Munkebo: Taekwondo-teknik vises frem

Munkebo: Hvis du kigger forbi Munkebohallen lørdag 2. februar mellem klokken 9 og 17, bliver der en god mulighed for at opleve taekwondo på et højt plan.

Denne lørdag vil der nemlig være nogle af landets dygtige taekwondoudøvere, der dyster i disciplinen teknik.

Der dystes individuelt og i grupper i traditionelt teknik, hvor udøverne viser en række forudbestemte serier af slag, spark, spring og blokeringer. Der kæmpes også i den mere showprægede disciplin Freestyle, hvor udøverne selv har komponeret koreografien, og hvor opvisningerne foregår til musik.

Klubben ser frem til dette års Munkebostævne med spænding, da to af klubben unge, Liv Laugesen og Katrine Clausen stiller op i teknik for første gang.

Der er gratis adgang til stævnet.