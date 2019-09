Munkebo: I samarbejde med Munkebo Boldklub har Munkebo Skole tilmeldt 2. og 7. årgang til DBU's projekt "Hovedet, kroppen og klubben". Projektet kan kort beskrives således:

Projektet består af tre fagdage; En trivselsdag (hovedet), en sundhedsdag (kroppen) og en "Åben Skole"-dag (klubben). Fagdagene har fokus på sundhed, trivsel, bevægelse og foreningsliv. Sundheds- og trivselsdagene består af klasseundervisning og opgaver med bevægelse. De håndteres af skolens egne lærere.

Tanken er, at de store elever (7. årgang) trænes i at aktivere de små (2. årgang). "Åben Skole"-dagen afvikles af to DBU-instruktører og foregår i Munkebo Boldklub onsdag 11. sepember fra kl. 8.30.

Projektet kommer som et vigtigt led i Munkebo Skoles arbejde med at forbedre trivslen på skolen og er desuden en god anledning til at arbejde med skolereformens målsætning om at "åbne" folkeskolen for samarbejde med aktører i lokalsamfundet.