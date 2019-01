Munkebo Multipark: Unge nyttejobbere er en stor hjælp

Munkebo: På en kold vintermorgen i Munkebo Multipark er 49-årige Diana Hansen fra Park og Vej ikke alene om at være i fuld sving med arbejdet. På petanque-banen er en håndfuld unge nyttejobbere, godt pakket ind i varmt tøj, ved at fjerne ukrudt fra sand-banen.

- Jeg er meget afhængig af, at nyttejobberne kommer og hjælper, fortæller Diana Hansen, der står for at sætte de unge i gang med forskelligt forefaldende arbejde. Arbejde, som ellers ikke ville blive gjort.

- Det er mit indtryk, at de er glade for at komme her, siger hun.

- De laver noget, hvor de får en positiv reaktion fra folk. På den måde bliver det meningsfuldt arbejde for dem.