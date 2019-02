Munkebo Miniby ser igen fremad

Munkebo: Optimismen var ikke stor, da Munkebo Miniby indledte den årlige generalforsamling. Man havde i begyndelsen af 2018 mistet foreningens formand. I den situation havde den resterende bestyrelse ikke lyst til at fortsætte.

Det lykkedes imidlertid at få valgt to nye folk til bestyrelsen. Willy Anderskov, nuværende formand i Munkebo Kulturhus og Arne Kristiansen, tidligere formand i Munkebo Fodslaw. På den baggrund valgte dele af den tidligere bestyrelse at fortsætte. Arne Kristiansen er valgt som formand.

Minibyen har ca. 90 medlemmer og der er siden 1996 lavet 88 huse på udstillingsarealet.

