Et sted i tidsrummet mellem lørdag kl. 22.20 og søndag kl. 05.25 har en beboer på Toften i Munkebo haft besøg af en indbrudstyv.

Tyven var kommet ind ved at bryde et køkkenvindue op, og i første omgang kunne beboeren konstatere, at der var blevet stjålet et Apple Watch og en mobiltelefon.