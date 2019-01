Munkebo: DUI Leg og Virke flytter til nye lokaler

Munkebo: Snart skal DUI Leg og Virke i Munkebo holde flyttedag. I omkring 50 år har organisationens lokalafdeling holdt til i et gammelt hus på Kystvejen i Munkebo, men snart er det slut.

- Man har gennem mange år gerne ville have huset nedlagt. Og så har man fundet noget alternativt til os nu. Det er i så dårlig stand det hus, så de vil ikke ofre flere penge på det, siger formand for DUI Leg og Virke Munkebo, John Eriksen.

Huset på Kystvejen bliver derfor snart sat til salg, og DUI Leg og Virke skal flytte til nye lokaler i det gamle støttecenter ved Nymarken i Munkebo.

John Eriksen ved endnu ikke, hvornår det bliver store-flyttedag, men efter planen bliver det i løbet af det første halve år af 2019. Men først skal huset på Nymarken gøres klar til indflytning.

- Vi får mindre lokaler ud af det. Men fordelen er, at vi får noget, der er i orden i stedet for, siger han og slår fast, at ulempen derimod bliver, at de mister den centrale placering i byen.

- Det kan jo risikere at betyde at nogle af de børn, der normalt kommer, de ikke kommer derned. Det håber vi selvfølgelig de gør.

Han glæder sig dog over, at børnene kan køre lige fra skolen og igennem Multiparken til lokalerne i Nymarken, og det giver også mulighed for at lave aktiviteter i Multiparken.

Medlemmerne af DUI Leg og Virke vil få nærmere info om flytningen. /mtt