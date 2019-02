Munkebo: Biblioteksvenner ser ud til at overleve efter ekstraordinær generalforsamling

Munkebo: Det var med truslen om opløsning, at Munkebo Biblioteks Venner havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 4. februar. Man tog den ekstraordinære generalforsamling før den ordinære for at have forberedt, hvad foreningens eventuelle formue skal bruges til i tilfælde af, at der ikke kan samles en bestyrelse på den ordinære generalforsamling den 4. marts.

Men så galt ser det nu ikke ud til at gå.

- Vi er nu tre sikre og et muligt bestyrelsesmedlem, så nu tror jeg på, at det kan lade sig gøre at samle en ny bestyrelse, fortæller Egon Gaarde, der selv er en af de tre sikre.

Allerede ved sidste års generalforsamling meddelte den siddende bestyrelse, at de alle ville trække sig i år, efter at have taget de første tre år med etablering af foreningen.

Der var mødt 20 deltagere op til den ekstraordinære generalforsamling og stemningen for at sikre foreningens fremtid var så god, at Egon Gaarde nu er fuld af optimisme.

Men skulle det imod forventning gå galt den 4. marts, så blev det mandag formuleret, at så skal formuen bruges til at styrke bibliotekets deltagelse i juletræstændingen i Munkebo. Og kan det ikke lade sig gøre, så skal pengene gives til Munkebo Kulturhus./ström