Munkebo Bakke ønsker sig info-hus lige nu og her

- Det er et ønske om en tillægsbevilling i et budget, der knap er gået i gang endnu. Det går slet ikke, siger Terje Pedersen (DF).

Ansøgerne har regnet ud, at det vil koste rundt regnet 375.000 kroner at opføre huset. De ser gerne, at kommunen er bygherre på huset, og at kommunen betaler driftsomkostninger - og at det hele står klar til sæsonen 2019.

Nu har den selvejende institution "Munkebo Bakke" sammen med Vikingemuseet i Ladby sendt en fælles ansøgning til kommunen om at få opført et Info-hus. Huset skal dels rumme handicapvenligt toilet, dels installationer til servicering af de forskellige friluftsaktiviteter og dels plancher og tavler, der orienterer om museets igangværende udgravninger på bakken.

Munkebo: Da den gamle gård på Munkebo Bakke blev revet ned, var det slut med at bakkens gæster kunne tisse under civiliserede forhold.

Det skal vi ikke tage af kassen til

Ansøgningen skal tirsdag den 15. januar behandles i teknisk udvalg, og her vil i hvert fald Terje Pedersen (DF) stemme imod.

- Det er ikke fordi, jeg ikke under dem et info-hus, for det gør jeg. Men det er timingen, der er helt skæv, forklarer han.

- Vi har knap nok taget hul på et nyt budget, så kommer de med sådan en ansøgning, der kun kan finansieres ved at tage af kassen. Men kassen skal kun røres i nødstilfælde. Det har vi politikere lovet hinanden, og vi har også med vedtagelsen af budgettet for i år lovet hinanden, at vi skal holde en stram økonomistyring. Set i det lys står jeg noget uforstående overfor, at den sag overhovedet kommer på dagsordenen.

Terje Pedersen undrer sig endnu mere, når han ser, at det er den tidligere socialdemokratiske borgmester Palle Hansborg-Sørensen, der er underskriver på ansøgningen:

- Han burde da om nogen vide bedre, end at komme med sådan en ansøgning nu. Der er for mig ikke tvivl om, at den sag skal lægges i skuffen og først tages op, når vi skal lægge budget for næste år.

Der er i de kommende fire år afsat 75.000 kroner om året til et mobiltoilet på Munkebo Bakke.