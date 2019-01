Motivationsgrupper for diabetespatienter

Kerteminde: Diabetesforeningen starter nu en motivationsgruppe for type 2-patienter, hvor der bliver sat fokus på at leve et normalt liv med diabetes.

Motivationsgruppen mødes første gang på Kerteminde byskole torsdag 17. januar kl. 17-20. I motivationsgruppen bliver der først lavet et måltid sund mad, og over middagen er der rig mulighed for at udveksle erfaringer om livet med diabetes. Det er gratis at deltage i en motivationsgruppe, man betaler blot for maden.

Motivationsgruppen mødes også ugentligt til motion med en instruktør. Gruppeforløbet varer 12 uger.

