Mogens indrykkede en annonce i avisen: Der er for mange øjenbæer - hjælp mig med at rengøre byens skulpturer

Mogens Salling har indrykket en annonce i avisen, hvor han opfordrer byens borgere til at hjælpe ham med at rengøre nogle af byens skulpturer. Skønheder, der er blevet til udyr, fordi de er fulde af alger og skidt og i den grad mangler en kærlig hånd.

Kerteminde: - Det er dårlig købmandskab. Sådan siger Mogens Salling om Kertemindes evne til at sælge sit udseende, og derfor har han indrykket en annonce i Kerteminde Ugeavis, hvor han opfordrer borgerne til at hjælpe ham med at rengøre byens skulpturer. Det skyldes ikke mindst, at den kommunale vedligeholdelse af skulpturer, blomsterbede og lignende er sparet væk. Derfor sparker han nu kommunen over skinnebenet og tager sagen i egen hånd. Mogens Salling synes, at man skal passe sin butik, og det gør Kerteminde Kommune ikke. Det gjorde han noget ved for allerede halvandet år siden. - En bekendt sagde, at jeg skulle tage ned og se Amanda - den kønneste pige i byen - så det gjorde jeg. Der stod hun grøn af alger, og derfor valgte jeg at rense hende. I dag står hun flot, som hun er. Fredag tager Mogens ud for at rense Sejlskulpturen ved Kerteminde Roklub klokken 10. Den skal ikke stå fuld af skidt, alger og med et defekt lys til sit 20 års jubilæum den 10. september. Alle er velkomne til at hjælpe. - Jeg håber, at vi bliver en fem-seks stykker. Det er målet.

Det er mærkeligt, at kommunen ikke har en mand til den slags. Jeg ved, at de ingen penge har, men det drejer sig om meget få ressourcer. Det er ren almindelighed. Mogens Salling

Det er dårlig reklame for byen Mogens Salling flyttede til Kerteminde for tre år siden, og han nyder at være her. Han har været købmand i Kolding i mange år, og han synes, at Kerteminde sælger sig selv dårligt. - Det gælder om at få kunder i sin butik, og Kerteminde er en turistby, der ikke viser sig godt frem, når skulpturerne er grønne af alger, der ingen blomster er i bedene, og det blå flag er sparet væk. For ham er det en pligt at vedligeholde sin by, og han kan ikke forstå, at kommunen ikke gør det. - Det er mærkeligt, at kommunen ikke har en mand til den slags. Jeg ved, at de ingen penge har, men det drejer sig om meget få ressourcer. Det er ren almindelighed. Han kontaktede derfor undrende kommunen. - Da jeg ringede til dem for at spørge ind til området, sagde de, at det ville glæde dem, hvis jeg selv tog fat. Så det gør jeg nu.

Brugsen kommer med smørrebrød og øl Sejlskulpturen er fra 1999 og sponsoreret af Albanifonden og Brugsens Jubilæumsfond - og Superbrugsen i Kerteminde bakker op om initiativet, fortæller Mogens Salling. Mogens Salling blev kontaktet af Superbrugsen, som havde set annoncen og gerne ville betale for nyt lys til skulpturen og komme med øl og smørrebrød til de frivillige. - Sådan noget kan jeg godt lide, siger Mogens Salling let grinende. Der er særligt to grunde til, at Superbrugsen har valgt at støtte rengøringen, forklarer souschef, Jesper Zebitz. - Skulpturen er jo sponsoreret af os, så det er noget, vi har været med til at starte. Så vi er en del af det og vil gerne betale for nyt lys. Desuden er det jo et godt initiativ. Det er herligt, at nogle vil bruge sin fritid på at sætte byen i stand, og det vil jeg gerne anerkende.

- De skal ikke tro, vi fortsætter Mogens Salling gør det meget klart, at kommunen ikke skal regne med, at det er et initiativ, der fortsætter. Når foreningen - som han kalder den - er færdige med de øjenbæer, de kan finde, så opløses den. - Så har vi sparket kommunen lidt over skinnebenet, og så må vi se, om det er noget, de kan leve med. Jeg håber, at det vil statuere et eksempel og gå forrest næste gang. Lidt ligesom Gandhi.