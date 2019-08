Mogens' annonce havde bid i sig: Stort fremmøde til rengøring af skulptur

Mogens Salling havde indrykket en annonce i avisen og bedt om hjælp til at vedligeholde byens skulpturer. Fredag klokken 10 var 11 raske mænd og kvinder derfor klar til at rengøre Sejlskulpturen ved Kerteminde Roklub.

Kerteminde: En forsamling på cirka 20 mennesker var dukket op fredag formiddag ved Sejlskulpturen ved Kerteminde Roklub.

På opfordring af Mogens Salling skulle skulpturen rengøres, da vedligeholdelse af byens kunstværk forsømmes af kommunen.

En af de fremmødte var Carsten Holm, der synes, at det var et godt initiativ med mulighed for at holde sig i gang og møde nye mennesker.

Han er tilknyttet Hjernekrogen i Munkebo som følge af en erhvervet hjerneskade i 2003.

- Jeg vil gerne holde mig selv i gang og føle mig noget værd. Her kan jeg måske være med i en halv time, og så er det fint. Så føler jeg også, at jeg har gjort noget.

Hovedpersonen selv var meget tilfreds med fremmødet.

- Jeg håbede jo på en fem-seks stykker, så at vi er 11 er meget flot. Og det er jo kompetente folk, konstaterer han grinende, mens han kigger på de fremmødte arbejdsfolk.

Superbrugsen ville sidst på formiddagen dukke op med smørrebrød og øl til det arbejdende folk.