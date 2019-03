Miss Chili: Smædekampagne på Facebook har kostet 10 arbejdspladser

Claus Thomsen, indehaver af tøjbutikken Miss Chili i Munkebo, gik i december konkurs med firmaet RP3700, hvorfra han drev sin store internethandel. Han fortæller, at det er nogle få utilfredse kunder og deres facebook-angreb, der kostede forretningen livet.

Munkebo: - Det er utroligt, men sandt: De små 500 piger, der råber op inde på Facebook og skriver rundt til alle mine kunder, har formået at smadre min forretning. Claus Thomsen, indehaver af tøjbutikken Miss Chili, en netbutik af samme navn og desuden to facebookgrupper, hvorfra han sælger restvarer - Miss Chili og shopindenkl24 - er lidt bitter. - Oprindeligt var der en Facebookgruppe med piger, der følte sig dårligt behandlet i Shopindenkl24. De var omkring 500 medlemmer. Nu er der også oprettet en gruppe, der hedder "Snydt af miss-chili," men de to grupper har tilsammen kun små 500 medlemmer. Det er ærlig talt ikke meget i betragtning af, at vi sendte 40.000 pakker ud om året, og vi har et af branchens bedste resultater med 98 procent af pakkerne leveret til tiden, siger han. - Og de er jo hæmningsløse. Jeg har i princippet ikke noget imod at blive kaldt nar, klaphat, idiot, fjols og hvad de ellers finder på. Men jeg synes, at det er sjofelt, at de henvender sig direkte til mine kunder, min kæreste og mine børn med de samme beskeder. Og jeg synes, at det er uanstændigt, at 500 mennesker blandt andet med en målrettet kampagne på trustpilot kan nedlægge 10 arbejdspladser. Han viser en mail, som et af medlemmerne i facebookgrupperne har sendt rundt til Miss Chilis kunder. Det er en opfordring til at mødes - på trustpilot - for som der står i mailen: "Claus skal lige have en tirsdagshilsen....Ny eller gammel sag....ligegyldigt....alle kneb gælder.....". Han har fået mailen tilsendt af en tilfreds kunde, der lige ville advare ham.

Aldrig kontaktet af politiet - I skal bare anmelde ham til politiet, står der igen og igen på de to facebooksider, der er oprettet i vrede over Claus Thomsens forretning.



Politiet kender da også så udmærket til butikken Miss Chili. Der foreligger anmeldelser på både Miss Chili og shopindenkl24, og der "kommer kontinuerligt anmeldelser ind," som politiet formulerer det hos ordensmagten.



- Ja, det er jeg ikke i tvivl om, lyder Claus Thomsens reaktion.



- Sådan var det også, da du skrev om mig for halvandet år siden. Men ved du hvad: Jeg har intet hørt fra politiet - nogensinde. Det er jo nemt at anmelde, men indtil nu har politiet åbenbart ikke ment, at der var hold i de klager.

Det er voksenmobning En anden trofast kunde - Tove Rasmussen - dukker op i butikken, medens interviewet er i gang og giver gerne sit besyv med. Hun hører også til i gruppen tilfredse kunder. - Jeg synes, at de der kvinder i facebookgrupperne er grove og sjofle. De skriver også til mig personligt, når de får øje på, at jeg er kunde, og når jeg har skrevet en positiv anmeldelse på Trustpilot, så er de der med det samme. Men jeg er altså stædig. Jeg kan ikke genkende det, de skriver, så de får mig ikke over på deres hold. Men det er altså voksenmobning, de laver, siger Tove Rasmussen. Claus Thomsens forretningsprincip er at købe og sælge modetøj og sko billigt. Og det giver sårbarhed i forhold til levering. - Jeg køber for eksempel 700 par støvler fra en fabrik, og så annoncerer jeg dem på nettet med besked om, at den her container kommer 1. april. Men når en sjælden gang den container bliver forsinket, eller der ikke er så mange støvler med som lovet, så opstår der forsinkelser for nogle kunder. Men det er jo fordi forretningskonceptet er, som det er, at jeg kan sælge så billigt, forklarer han. - Jeg sælger støvler til 200 kroner, der normalt koster 4-500 kroner. Jeg er 50-70 procent billigere med alle varer. Til gengæld er betingelsen 20 dages leveringstid - med risiko for, at en container bliver forsinket.

Facebooksalg lukket for nye kunder Claus Thomsen er efter konkursen alene om at styre butikken, og han har besluttet sig for, at salg via Facebook ikke skal være så stort mere. - Det er der, de utilfredse kunder er - dem, der ikke forstår konceptet. Derfor tager jeg nu kun imod bestilling fra kunder, jeg kender i forvejen - jeg lukker ikke nye ind, fortæller han. - Men helt ærligt, hvordan kan de overhovedet begynde at tro, at jeg vil snyde folk for 150-200 kroner per transaktion på en åben profil, hvor alle kan læse mit navn og min adresse. Claus Thomsen har i øvrigt også ændret sin forretningsgang lidt, så pakker til kunder ikke længere sendes direkte fra det store lager i Tyskland, hvor han køber sine varer. Han får dem sendt til Munkebo og sender så selv videre til kunder derfra. Det giver ham bedre kontrol med, hvornår varen bliver sendt af sted.