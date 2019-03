Millionunderskud i Harder Holding ApS

Munkebo: 2018 gav noget af et økonomisk dyk til Munkebo-virksomheden Harder Holding ApS. Årets resultat før skat kom til at lyde på -1,9 millioner kroner - i skærende kontrast til 2017-regnskabet, der endte med et overskud på 2,2 millioner kroner.

- Ja, sådan går det jo nogle gange, når man spekulerer i aktier, konstaterer Bodil Harder, ejer af virksomheden.

- Jeg har holdt på nogle forkerte heste denne gang.

Tabet er dog kun et tab på papiret, for Bodil Harder har ikke solgt de aktier, der faldt så voldsomt, og dermed ikke realiseret tabet.

- Aktierne er heldigvis på vej op igen, så det er ikke helt så galt, som det ser ud. Det er ikke sådan, at vi skal gå fra hus og hjem, forsikrer hun./ström