Miljø- og teknikudvalget i Kerteminde: Vil du sponsere en rundkørsel?

Private virksomheder har siden 2011 haft mulighed for at reklamere i en rundkørsel mod at hjælpe med udsmykning og pasning. Men ingen har budt ind.

Nordøstfyn: En silhuet af et vikingeskib udformet i jern og omkranset af forskellige græsser har de seneste år prydet en rundkørsel nær Strandgårds Allé i Kerteminde. Udsmykningen er blevet til i et samarbejde mellem Kerteminde Kommune og foreningen De Ensomme Gamle Mænd. Men ellers har ordningen om at sponsere rundkørsler, som blev indført i for præcist 18 år siden, ikke været den store succes.

Ordningen gælder p.t. for 6 af de i alt 11 rundkørsler med en midterø i Kerteminde Kommune, og det er stadig vej og park-afdelingen, der står for pasningen af alt det grønne. Ikke en eneste privat virksomhed har lige nu en sponsoraftale med kommunen om en rundkørsel.

Miljø- og teknikudvalget vil derfor drøfte på deres kommende møde den 4. juni, om ordningen skal sløjfes.

- Enten skal vi gå mere offensivt til værks, eller også skal vi overveje, om det er noget, vi overhovedet skal fortsætte med. Jeg er heller ikke selv helt afklaret med, hvordan jeg har det med reklamer i rundkørsler, siger udvalgsformand Jesper Hempler (SF).

Med ordningen følger retten til at stille max to reklameskilte på 0,5 kvadratmeter op i rundkørslen. Det kan være med logo eller firmanavn. Derudover har firmaet ret til et styk reklamebanner på kommunens hjemmeside. Rundkørslerne kan udsmykkes med kunstværker, beplantning med træer, buske og blomster. Der må ikke etableres belysning i rundkørslen, som kan genere trafikanterne.