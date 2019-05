Mikael er bidt af blikstille havvand og lyden af en pagajs små dyp: - Jeg vil helst være på vandet i kajak hele tiden

- Det er det sidste, jeg har lyst til på denne jord, sagde Mikael Andersen for fem år siden, at hans kone foreslog, at de skulle prøve at sejle havkajak. I dag er han på vandet fire gange om ugen og er også blevet formand for Kerteminde Kajakklub.

- Det er lidt underligt, for jeg har faktisk været skrækslagen for at få hovedet under vand, men da jeg først havde brudt den grænse, ville jeg helst bare være på vandet i kajak hele tiden.

- De første gange synes jeg, at det var et mareridt, men pludselig gik det i blodet, og det tændte bare noget i mig det at være midt ude på vandet, hvor man slet ikke kan se bunden. Verden går ligesom i stå.

Men selv om han ikke var vild med tanken om at skrue sig ned i en kajak og egentlig hellere ville sidde i sadlen på en cykel, valgte han dog alligevel at tage med.

Det havde han faktisk aldrig troet, og det var med et "eeej," han modtog sin kone Helles opfordring til, at de skulle prøve at tage til et åbent hus i Kerteminde Kajakklub.

I Kerteminde Kajakklub taler alle med hinanden. Det skyldes helt sikkert, at det i kajakklubben er en regel, at man skal give hinanden hånd, mener Mikael Andersen. Foto: Mette Louise Fasdal

- Det skaber et godt miljø og betyder også, at unge og gamle mænger sig med hinanden, og alle taler med hinanden uanset hvilket niveau, de er på, understreger han.

- Jeg bød mig til til formandsposten og blev valgt. Jeg kan virkelig godt lide at være med i alle kroge. Vi har en god klub, siger kajakformanden og fortæller, at der i kajakklubben, som består af 350 medlemmer, er en regel om, at man giver hånd til alle medlemmer i klubben.

Kerteminde-modellen

Faktisk har kajakklubben i Kerteminde så godt et ry, at klubbens holdånd benævnes som "Kerteminde-modellen" rundt i andre kajakklubber.

- Der er også altid nogle, der vil påtage sig noget frivilligt arbejde. Det hedder: "Hvad kan jeg give" - og ikke: "Hvad får jeg ud af det." Det er virkelig diamanten i vores klub, forklarer Mikael Andersen.

Selv om det kun er fem år siden, at han første gang satte sig ned i kajak, er han nu selv blevet i stand til at undervise andre i kajak, og ligesom det er en regel, at man giver hinanden hånd i klubben, er der også en regel om, at kaffe og kage hører til at sejle kajak. Derfor har Mikael Andersen sørget for, at der er en kageordning på sit hold af 12 kursister, som i løbet af 10 uger skal blive klar til at være alene på vandet i en kajak.

Lige nu er gennemsnitsalderen i kajakklubben på omkring de 54 år, men med tiden håber Mikael Andersen, at den kommer lidt længere ned, for klubben vil gerne have lidt mere fat i ungdommen.

De sidste fire år har Kerteminde Byskole haft 7. til 9. klasser forbi på torsdage i kajakklubben, og det har fået nogle stykker af eleverne til at vende tilbage.

I sommerferien arrangerer Kerteminde Kajakklub sommerskole for ferieramte skoleelever, og her er det også håbet, at der vil være flere, der vender tilbage efterfølgende.