Kerteminde: Økonomiudvalget har besluttet, at halvdelen af byrådets politikere til næste år får muligheden for at deltage i Folkemødet på Bornholm.

- Vi har besluttet, at den aftale, vi lavede sidste år med at tilbyde halvdelen af byrådet at komme med på Folkemøde og den anden halvdel til næste år, den holder vi fast i, fortæller borgmester Kasper Olesen (S).

I år var 12 af byrådet 25 medlemmer på tur til solskinøen i sommer, hvilket kostede 44.138,65 kroner.

- Vi kan slet ikke se formålet med at sende politikere afsted til Bornholm i en sparetid, siger Jutta Nielsen (EL).

- Det er små beløb, det drejer sig om, men vi er midt i en sparetid, og det har en signalværdi, derfor havde vi hellere set, at partierne selv havde betalt, siger Jutta Nielsen.

Byrådet har deltaget i Folkemødet de sidste tre år.